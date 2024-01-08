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Тен Хаг — о ван де Беке: Донни не играл, потому что очень часто был травмирован

Тен Хаг — о ван де Беке: Донни не играл, потому что очень часто был травмирован
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике Донни ван де Беке, который в зимнее трансферное окно присоединился к «Айнтрахту» на правах аренды.

«Прежде всего, у него было много травм. С первого момента, как я перешёл сюда, в «Манчестер Юнайтед», он не был тем игроком, которым был в «Аяксе», потому что он был травмирован. Очень часто он оказывался недоступен. Пожалуй, это главная причина, по которой он не играл. Летом мы решили отпустить его в аренду, но сделать это не получилось», — приводит слова тен Хага издание Daily Mail.

Напомним, 1 января «Айнтрахт» объявил о переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека на правах аренды с правом выкупа. В текущем сезоне хавбек провёл за «красных дьяволов» лишь 23 минуты во всех турнирах.

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