Экс-игрок «Локомотива» Дюрица назвал самых сложных соперников в РПЛ

Бывший защитник московского «Локомотива» и подмосковного «Сатурна» Ян Дюрица рассказал, против каких футболистов ему было сложнее всего играть в Российской Премьер-Лиге.

«Против кого было труднее всего действовать из футболистов топ-клубов РПЛ? Сложно было против многих: Сычёва в «Локомотиве», Веллитона в «Спартаке», Аршавина и Кержакова в «Зените». Но сложнее всего играть против ЦСКА, потому что Жо был высоким и быстрым, против него тяжело выиграть борьбу на втором этаже — а Вагнер Лав резкий, с хорошим дриблингом и контролем мяча. А ещё были Олич и Красич. ЦСКА тогда был очень мощной командой», — приводит слова Дюрицы Metaratings.

Напомним, Ян Дюрица выступал в чемпионате России за подмосковный «Сатурн» и московский «Локомотив». За подмосковный клуб словацкий защитник играл с 2006 по 2008 год, а затем перешёл в стан железнодорожников, за которых выступал до 2016-го. В составе «Локомотива» Дюрица выиграл Кубок России, а также стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России.