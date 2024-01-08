Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Локомотива» Дюрица назвал самых сложных соперников в РПЛ

Экс-игрок «Локомотива» Дюрица назвал самых сложных соперников в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Локомотива» и подмосковного «Сатурна» Ян Дюрица рассказал, против каких футболистов ему было сложнее всего играть в Российской Премьер-Лиге.

«Против кого было труднее всего действовать из футболистов топ-клубов РПЛ? Сложно было против многих: Сычёва в «Локомотиве», Веллитона в «Спартаке», Аршавина и Кержакова в «Зените». Но сложнее всего играть против ЦСКА, потому что Жо был высоким и быстрым, против него тяжело выиграть борьбу на втором этаже — а Вагнер Лав резкий, с хорошим дриблингом и контролем мяча. А ещё были Олич и Красич. ЦСКА тогда был очень мощной командой», — приводит слова Дюрицы Metaratings.

Напомним, Ян Дюрица выступал в чемпионате России за подмосковный «Сатурн» и московский «Локомотив». За подмосковный клуб словацкий защитник играл с 2006 по 2008 год, а затем перешёл в стан железнодорожников, за которых выступал до 2016-го. В составе «Локомотива» Дюрица выиграл Кубок России, а также стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России.

Материалы по теме
«Вадим Евсеев – сумасшедший!» Ян Дюрица — о бывшем партнёре по «Сатурну»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android