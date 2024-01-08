Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В сборной Германии отреагировали на новость о смерти Франца Беккенбауэра

В сборной Германии отреагировали на новость о смерти Франца Беккенбауэра
Аудио-версия:
Комментарии

В сборной Германии отреагировали на новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Напомним, сегодня, 8 января, стало известно о смерти легендарного футболиста в возрасте 78 лет.

«Покойся с миром, Франц Беккенбауэр. Один из лучших игроков в этом виде спорта и прирождённый лидер. Нам всем будет тебя очень не хватать», — написала пресс-служба сборной Германии в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, во время футбольной карьеры Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии.

Кроме того, бывший футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» (в 1972 и 1976 году), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу, четыре раза — Кубок Германии, а также по разу выиграл Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.

Материалы по теме
В «Барселоне» принесли соболезнования в связи со смертью Франца Беккенбауэра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android