В «Барселоне» принесли соболезнования в связи со смертью Франца Беккенбауэра

Каталонская «Барселона» принесла свои соболезнования в связи со смертью бывшего немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Напомним, легендарный игрок скончался сегодня в возрасте 78 лет.

«Футбольный клуб «Барселона» выражает соболезнования в связи с кончиной Франца Беккенбауэра, легенды мирового футбола, ушедшего от нас сегодня в возрасте 78 лет. Покойся с миром», — говорится в заявлении клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в футбольной карьере Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр выиграл по разу Чемпионат мира и Чемпионат Европы в составе сборной Германии

Кроме того, бывший футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» в 1972 и 1976 годах, три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз немецкую Бундеслигу, четыре раза Кубок Германии, а также по разу Кубок европейских чемпионов и клубный кубок мира.