Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказался о смерти Беккенбауэра

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс отреагировал на новость о смерти своего бывшего партнёра по немецкому клубу Франца Беккенбауэра. Напомним, легендарный игрок скончался сегодня, 8 января, в возрасте 78 лет.

«Франц Беккенбауэр – величайшая фигура, которая когда-либо была в «Баварии». Как игрок, тренер, президент, человек – незабываем. Никто никогда не сравняется с ним. Люди могут сказать, что смотрели футбол во времена Франца Беккенбауэра. Он был для меня другом, уникальным товарищем и подарком для всех нас. Дорогой Франц, покойся с миром», — приводит слова Хёнеса официальный сайт «Баварии».

Напомним, во время футбольной карьеры Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии. В качестве тренера сборной Германии в 1990 году Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира.

Кроме того, бывший футболист дважды выиграл награду «Золотой мяч» (в 1972 и 1976 году), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу, четыре раза — Кубок Германии, а также по разу завоевал Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.