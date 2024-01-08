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В возрасте 78 лет скончался легендарный футболист Франц Беккенбауэр

В возрасте 78 лет скончался легендарный футболист Франц Беккенбауэр
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Легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет.

В футбольной карьере Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». В общей сложности Франц провёл 620 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 74 забитыми мячами и 75 голевыми передачами.

Также Беккенбауэр принял участие в 103 играх за сборную Германии, за которую забил 14 мячей, а также по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы.

Кроме того, бывший футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» (в 1972 и 1976 году), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу, четыре раза — Кубок Германии, а также по разу завоёвывал Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.

Также в качестве тренера в сборной Германии в 1990 году Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира, а в «Баварии» один раз выиграл Бундеслигу и Кубок УЕФА.

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