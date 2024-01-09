Агент Чистякова рассказал о будущем Дмитрия в «Зените» после подписания Нино

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о будущем игрока в стане сине-бело-голубых после подписания защитника Нино.

«Не знаю, как приход Нино может повлиять на будущее Дмитрия в клубе. Подписали одного бразильца, другой бразилец Роберт Ренан ушёл. Есть ещё Родригао, Эракович? Кардинально это ничего не меняет. Те планы, которые были у Дмитрия к команде, они так и остались.

Вариант с «Сочи» реален? Не знаю, наверное, реален. Таким футболистом, как Дмитрий Чистяков, любая команда нашего чемпионата может заинтересоваться», — приводит слова Талаева «Спорт день за днём».

Напомним, «Зенит» объявил о трансфере бразильского защитника Нино 5 января. При этом ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Зенит» заплатит за Нино в общей сложности € 6 млн: € 5 млн будут выплачены сразу, а ещё € 1 млн заложен в сделку в виде бонусов.

Чистяков в нынешнем сезоне сыграл за сине-бело-голубых восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.