Глава «Урала» высказался о возможном переходе Чистякова из «Зенита»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о защитнике санкт-петербургского «Зенита» Дмитрии Чистякове, в частности о возможном переходе футболиста сине-бело-голубых в екатеринбургский клуб.

«Чистяков – квалифицированный футболист. Конечно, он бы мог пригодиться «Уралу». Но много составляющих должно совпасть, чтобы мы смогли его взять», — приводит слова Иванова «Спорт день за днём».

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Ерохин и Чистяков уже точно переходят в «Сочи», а сделка по Сутормину находится под вопросом.

В нынешнем сезоне 29-летний Дмитрий Чистяков принял участие в восьми матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).