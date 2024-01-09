«Ахмат» и Марат Быстров расторгли контракт по обоюдному согласию

Грозненский «Ахмат» и казахстанский защитник Марат Быстров расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Футбольный клуб «Ахмат» и защитник Марат Быстров расторгли трудовое соглашение по согласию сторон. Быстров сыграл за грозненцев 80 матчей в официальных турнирах.

Мы благодарим Марата за совместную работу, желаем ему удачи и успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба «Ахмата».

Марат Быстров перебрался в «Ахмат» летом 2020 года из казахстанского «Ордабасы» в качестве свободного агента. 31-летний футболист отметился лишь двумя голевыми передачами за всю свою карьеру в стане грозненцев. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость казахстанца составляет € 700 тыс.