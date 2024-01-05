«Ахмат» хочет арендовать хорватского полузащитника «Трабзонспора» Теклича — Sabah

Хорватский полузащитник «Трабзонспора» Тонио Теклич может продолжить карьеру в чемпионате России. В услугах футболиста заинтересован грозненский «Ахмат», информирует турецкое издание Sabah.

Согласно сведениям источника, «Ахмат» намерен взять Теклича в аренду у «Трабзонспора». Однако в том случае, если грозненцы захотят полноценно выкупить футболиста, им придётся выложить порядка € 1,3 млн.

В нынешнем сезоне Теклич провёл за «Трабзонспор» шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего хорвата в € 1,5 млн.

«Ахмат» к зимнему перерыву занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский клуб набрал 17 очков в 18 матчах.