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«Мне очень приятно играть в таких матчах». Вальверде — о предстоящих играх с «Атлетико»

«Мне очень приятно играть в таких матчах». Вальверде — о предстоящих играх с «Атлетико»
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о предстоящем полуфинальном матче Суперкубка Испании с «Атлетико» в среду. Напомним, 18 января эти команды также сыграют между собой в матче 1/8 финала Кубка Испании, а 4 февраля – в рамках Ла Лиги.

«Мы очень рады. Ещё один титул и ещё одно дерби. Я думаю, это хорошая игра, чтобы показать, что в этом году мы можем бороться за многие титулы. Мы очень рады и очень счастливы насладиться ещё одним годом Суперкубка.

Лично мне очень приятно играть в таких матчах. В Мадриде самое прекрасное — соревноваться с лучшими, а «Атлетико» — один из лучших в мире. Эти три игры будут очень хорошими. Завтра мы сыграем за [право бороться за] титул, трофей Кубка Испании будет очень важен, а титул чемпиона определяющий, поэтому мы будем бороться. Мы должны показать болельщикам, что мы здесь, чтобы бороться за всё», — приводит слова Вальверде Madrid Universal.

В среду, 10 января, двум мадридским клубам предстоит сыграть друг с другом в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

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