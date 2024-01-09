«Конечно, повторю». Игрок «Реала» Вальверде — о подкате сзади под Морату в Суперкубке

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился воспоминаниями о своём фоле против форварда «Атлетико» Альваро Мораты в матче за Суперкубок Испании — 2020. Напомним, в той игре уругваец получил прямую красную карточку за нарушение на Морате на 115-й минуте. В той игре «Реал» одержал победу (0:0, по пенальти – 4:1).

«Подкат под Морату? Я помню не этот матч, а тот Суперкубок. Это был мой первый Суперкубок, нечто великолепное. Это было очень необычно, и я хотел бы выиграть ещё один, потому что эта эмблема требует, чтобы ты продолжал выигрывать титулы.

Повторю ли я этот подкат? Конечно, повторю. Но только ради команды. Если мы проигрываем 3:0, это не имеет смысла. В том финале мы играли в свою игру, было очень тяжело бороться. Если бы мы остались с таким результатом, я бы сделал это снова. Ради команды, ради своих ценностей. Ради команды всегда приходится оставлять всё», — приводит слова Вальверде Madrid Universal.

В среду, 10 января, двум мадридским клубам предстоит сыграть друг с другом в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.