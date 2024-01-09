Кузьмичёв рассказал о вероятности ухода Джикии из «Спартака» зимой

Бывший директор футбольной академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв рассказал о вероятности ухода защитника «Спартака» Георгия Джикии из красно-белой команды зимой.

«Есть вероятность, что Джикия уйдёт зимой? Трудно сказать, думаю, что уже начнутся переговоры. Если будет достойное предложение, то вероятность высокая», — сказал Кузьмичёв в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, контракт Джикии с красно-белыми заканчивается в мае 2024 года. Георгий в нынешнем сезоне сыграл всего девять матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом ранее сообщалось, что «Краснодар» может подписать Джикию, если стан «быков» покинет Хуниор Алонсо.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на пятом месте с 30 очками.