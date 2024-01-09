«Даже без игрового времени Джикия предан «Спартаку». Кузьмичёв — о контракте защитника

Бывший директор футбольной академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв порассуждал о дальнейшей карьере центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии. Напомним, контракт игрока обороны с московским клубом истекает в конце нынешнего сезона.

«Насколько я знаю, Джикия сейчас не ведёт переговоры со «Спартаком». Клуб пока не выходил с предложением, но у него есть опция продления. Не помню точно, какой процент матчей нужно сыграть, но это всё условно. При желании «Спартака» Георгий не будет рассматривать предложения от других команд. Даже с учётом сложной ситуации с игровым временем он предан клубу», — сказал Кузьмичёв в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.