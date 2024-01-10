Источник: «Аякс», «Байер» и «Ньюкасл» заинтересованы в услугах Хендерсона

Журналист Бен Джейкоб рассказал о том, что руководители «Аль-Иттифак» на следующей неделе встретятся с английским полузащитником Джорданом Хендерсоном, чтобы обсудить его будущее. Напомним, стали появляться сообщения о том, что футболист хочет вернуться в Европу.

«Клуб ещё не получал официальных подтверждений, для того, чтобы арендное соглашение было достигнуто, соискателям придётся покрыть 100% нынешней зарплаты Хендерсона. Игроком интересуются «Аякс», «Байер» и даже «Ньюкасл», — написал Джейкоб в социальной сети X (ранее — Twitter).

33-летний игрок перешёл в клуб из Саудовской Аравии прошлым летом и сыграл 17 матчей в национальном чемпионате, где отметился четырьмя голевыми передачами.

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