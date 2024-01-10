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Капитан «Мидлсбро» — о победе в матче с «Челси»: такое со мной произошло впервые в карьере

Капитан «Мидлсбро» — о победе в матче с «Челси»: такое со мной произошло впервые в карьере
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Полузащитник и капитан «Мидлсбро» Джонни Хаусон прокомментировал победу своей команды в первом матче полуфинала Кубка английской лиги с лондонским «Челси» (1:0).

«Такие возможности выпадают не слишком часто, это первый раз в моей карьере. Мы должны извлечь из этого максимум пользы, выложиться на все сто, сделать всё возможное», — приводит слова Хаусона BBC.

Напомним, единственный гол в матче был забит на 37-й минуте. Отличился 21-летний полузащитник «Мидлсбро» Хейден Рис Хакни. Автором голевой передачи стал нападающий Исайя Джонс.

Ответный матч между «Челси» и «Мидлсбро» пройдёт 23 января в Лондоне. Начало игры запланировано на 23:00 мск. Во втором полуфинале встречаются «Ливерпуль» и «Фулхэм».

Англия - Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
09 января 2024, вторник. 23:00 МСК
Мидлсбро
Мидлсбро
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Хакни – 37'    
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