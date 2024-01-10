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«Мидлсбро» смог забить «Челси» впервые с 2006 года

«Мидлсбро» смог забить «Челси» впервые с 2006 года
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Во вторник, 9 января, состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встречались «Мидлсбро» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.

«Мидлсбро» смог забить «Челси» впервые с 2006 года, а если сложить все матчи сухой серии, то получится 14 часов и шесть минут игрового времени.

Единственный гол в матче был забит на 37-й минуте. Отличился 21-летний полузащитник «Мидлсбро» Хейден Рис Хакни. Автором голевой передачи стал Исайя Джонс.

Ответный матч между этими командами пройдёт 23 января в Лондоне. Начало игры запланировано на 23:00 мск. Во втором полуфинале встречаются «Ливерпуль» и «Фулхэм».

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