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В «Крыльях Советов» прокомментировали продление контракта с Солдатенковым

В «Крыльях Советов» прокомментировали продление контракта с Солдатенковым
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о продлении контракта с капитаном команды Александром Солдатенковым. Сегодня, 10 января, клуб объявил о подписании нового соглашения сроком до завершения сезона-2025/2026.

«Александр – наш лидер, наш капитан. Нам очень важно было продлить с ним соглашение. Он является ключевым звеном нашей обороны, а его постоянные вызовы в сборную России – это важная и правильная оценка его игровых способностей. Александру очень комфортно в Самаре, здесь он уже по-настоящему стал своим. Верим, что он проведёт ещё множество ярких матчей за «Крылья», – приводит слова Корниленко официальный сайт «Крылья Советов».

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).

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