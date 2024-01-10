Хави рассказал, кто из травмированных игроков «Барселоны» может сыграть с «Осасуной»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави рассказал о состоянии полузащитника Педри и защитника Жоау Канселу перед матчем полуфинала Суперкубка Испании по футболу с «Осасуной».

«Педри ближе всего к возвращению после травмы. И не исключено, что завтра он получит несколько минут. Канселу вряд ли сыграет в предстоящем матче», – заявил Хави на пресс-конференции.

Отметим, что полузащитник «Барселоны» Педри в конце прошлого года получил травму икроножной мышцы. На днях испанский футболист вернулся в общую группу каталонцев. При этом он все ещё не получил медицинское разрешение на участие в матчах. Что касается защитника Жоау Канселу, то он повредил связки колена в начале текущего года.

Напомним, завтра, 11 января, состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Осасуна». Начало предстоящей игры — в 22:00 по московскому времени.