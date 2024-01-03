Педри: в «Барсу» я бы взял Холанда, Левандовски не может играть до 60 лет

Полузащитник «Барселоны» Педри на стриме испанского блогера Ибая Льяноса ответил на вопрос о том, какого игрока он хотел бы видеть в рядах каталонской команды.

«В «Барсу» я бы взял Холанда. Он киборг. Он много забивает. А Левандовски не может играть до 60 лет. Альварес тоже играет очень хорошо.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 21 матче «Барселоны» во всех турнирах и отметился девятью голами и пятью результативными передачами. В свою очередь, Эрлинг Холанд сыграл в 22 матчах, где забил 19 мячей и отдал пять ассистов.

Из-за ряда травм молодой испанский полузащитник смог принять участие только в восьми матчах нынешнего сезона Ла Лиги и забил один гол. «Барселона» занимает третью строчку в испанском чемпионате, отставая от лидеров на семь очков.