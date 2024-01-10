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Opta представила шансы сборных на победу в Кубке африканских наций

Opta представила шансы сборных на победу в Кубке африканских наций
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Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы национальных команд на победу в Кубке африканских наций.

Наибольший шанс на победу в африканском турнире имеет сборная Сенегала – 12,8%. На втором месте располагается страна-хозяйка турнира — Кот-д’Ивуар с 12,1 %. Затем идут национальные команды Марокко (11,1%), Алжира (9,7%) Египта (8,5%), Нигерии (8%) и Камеруна (7,4%). При этом за камерунцев будет играть футболист московского «Динамо» Муми Нгамалё.

Фото: Opta Sports

Сборная Сенегала во время Чемпионата мира 2022 года в Катаре на групповом этапе проиграла национальной команде Нидерландов со счётом 0:2, но при этом обыграла Катар (3:1) и Эквадор (2:1). Уже в 1/8 мундиаля сенегальцы разгромно проиграли Англии (0:3).

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