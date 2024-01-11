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«Фенербахче» улучшил предложение по футболисту «Милана», которым интересуется «Спартак»

«Фенербахче» улучшил предложение по футболисту «Милана», которым интересуется «Спартак»
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«Фенербахче» улучшил предложение по полузащитнику «Милана» Раде Круничу, сообщает журналист Маттео Моретто в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Новое предложение, сформулированное 10 января, составляет примерно € 4,5 млн, включая бонусы.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют «Зенит» и «Спартак».

Крунич защищает цвета «Милана» с 2019 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость хавбека составляет € 8,5 млн.

За национальную команду Боснии и Герцеговины Крунич провёл 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

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