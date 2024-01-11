В «Ньюкасле» заявили, что могут продать одну из звёзд клуба из-за финансовых правил АПЛ

Даррен Илз, являющийся главным исполнительным директором «Ньюкасла», заявил, что английскому клубу придётся рассмотреть вариант с продажей одного из основных игроков команды из-за финансовых правил, установленных английской Премьер-лигой. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, Илз сообщил, что игроками, которые могут быть проданы с наибольшей вероятностью, являются нападающий Александер Исак, защитник Свен Ботман и полузащитник Бруно Гимарайнс. Как отметил Илз, необходимость в продаже футболистов обусловлена финансовыми правилами АПЛ о прибыли и устойчивом развитии лиги.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Исака составляет € 70 млн. Ботман оценивается данным интернет-порталом в € 45 млн. Ориентировочная стоимость Гимарайнса — € 85 млн.