Клуб из Саудовской Аравии готов предложить игроку «Атлетико» Корреа зарплату в € 60 млн

Неназванный клуб из чемпионата Саудовской Аравии крайне заинтересован в приобретении 28-летнего крайнего нападающего мадридского «Атлетико» Анхеля Корреа. Об этом сообщает AS.

По информации источника, этот саудовский клуб готов предложить аргентинскому футболисту заработную плату в размере € 60 млн, которая будет выплачиваться на протяжении трёх лет. Подчёркивается, что Корреа уже получал аналогичное предложение минувшим летом, однако мадридский клуб, как и сам игрок, выступили против этой сделки. На текущий момент ситуация изменилась, и стороны готовы рассмотреть данный вариант.

Напомним, в нынешнем сезоне Корреа принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.