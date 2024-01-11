Экс-игрок «Краснодара» Жоаозиньо готов вернуться в Россию — Алейшу

Бывший футболист «Сочи», «Краснодара» и московского «Динамо» Жоаозиньо, в данный момент выступающий за бразильский «Новоризонтино», готов вернуться в Российскую Премьер-Лигу в том случае, если поступит выгодное предложение. Об этом сообщает бразильский журналист Фабио Алейшу в своём телеграм-канале.

По информации источника, игрок до сих пор не знает, продолжит ли он карьеру в «Новоризонтино», клубе в штате Сан-Паулу, где он выступает с прошлого года. Он почти не играл за команду и имеет контракт до апреля.

Напомним, 34-летний Жоаозиньо выступал за «Сочи» с 2020 года. Ранее он также играл за «Краснодар» и «Динамо». Бразилец уехал из России по окончании прошлого сезона Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что «Сочи» предлагал своему бывшему футболисту Жоаозиньо остаться на административной или тренерской должности, но бразилец захотел продолжить игровую карьеру.