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Ямал из «Барселоны» в матче с «Осасуной» установил новый рекорд Суперкубка Испании

Ямал из «Барселоны» в матче с «Осасуной» установил новый рекорд Суперкубка Испании
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Завершился матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречались «Барселона» и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. «Барселона» обыграла «Осасуну» со счётом 2:0.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
11 января 2024, четверг. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Левандовски – 59'     2:0 Ямал – 90+3'    

В самой концовке игры, на 90+3-й минуте, Ламин Ямал забил второй гол «Барселоны» в матче, установив окончательный счёт. Благодаря этому голу Ямал поставил новый рекорд Суперкубка Испании. Ламин стал самым молодым футболистом, забившим в Суперкубке Испании. Он сделал это в возрасте 16 лет 5 месяцев и 29 дней — рекорд турнира.

Напомним, в финале Суперкубка Испании состоится «эль класико» — «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом», который ранее обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 5:3 в дополнительное время. Финал Суперкубка Испании пройдет 14 января в Эр-Рияде.

Таблица Суперкубка Испании
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