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Мадридский «Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании по футболу

Мадридский «Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании по футболу
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Завершился матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречались «Барселона» и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток матча прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. «Барселона» обыграла «Осасуну» со счётом 2:0.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
11 января 2024, четверг. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Левандовски – 59'     2:0 Ямал – 90+3'    

Таким образом, в финале Суперкубка Испании состоится «эль класико» — «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом», который ранее обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 5:3 в дополнительное время. Напомним, финал Суперкубка Испании пройдет 14 января в Эр-Рияде.

Таблица Суперкубка Испании

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 41 очко после 19 туров. «Осасуна» располагается на 12-й строчке, в их активе 22 очка. Лидирует мадридский «Реал» — у «сливочных» 48 очков за аналогичное количество игр.

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