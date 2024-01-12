Вратарь «Краснодара» Агкацев: в детстве старался подражать Черчесову, Джанаеву и Габулову

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением об осетинской вратарской школе, а также рассказал, на кого из действующих игроков этой позиции в мире старается равняться.

«Вратарские навыки в Осетии передаются из поколения в поколение. Черчесов, Мандрыкин, Джанаев, Габулов, Хомич… В детстве я следил за каждым и учился у них, старался подражать. В определённой степени чувствуется ответственность. Я должен держать эту планку, чтобы люди знали, что в Осетии есть и будут прекрасные вратари.

На какого голкипера стараюсь равняться? Выделю Эдерсона из «Манчестер Сити». Этот парень прекрасно играет ногами, очень хорош на ленточке. По-своему импонируют тер Штеген, Кепа Аррисабалага и Рамсдейл. У каждого есть чему поучиться», — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

22-летний Агкацев — воспитанник системы «Краснодара». За первую команду «быков» российский вратарь выступает с 2021 года. В нынешнем сезоне Станислав принял участие в одном матче РПЛ и шести встречах в рамках Кубка России. В этих играх голкипер пропустил 11 мячей и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности.

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «быки» занимают первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Ивича сыграют с «Рубином» на домашней арене.