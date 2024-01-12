Рашид Рахимов: самый быстрообучаемый игрок — Далер Кузяев

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов назвал экс-полузащитника «Ахмата» и «Зенита», а ныне футболиста «Гавра» Далера Кузяева игроком, которого проще всего научить чему-то новому.

«Самый быстрообучаемый и хорошо обучаемый игрок – Кузяев. Что в нём подкупило сразу – ему не надо говорить два раза. Ему говоришь один раз, он уже делает. Он у меня играл и справа, и слева, и в опорной зоне, и в полузащите, и под нападающими, на всех позициях.

Им интересовались очень большие клубы? Да я вам скажу, что у него были предложения перед тем, как он второй контракт с «Зенитом» подписал, от «Карлсруе», «Фортуны Дюссельдорф». Это конкретные предложения. В Испании и Франции были. От кого был интерес? «Лацио» спрашивал о нём, им нужен был в опорную зону игрок», — сказал Рашид Рахимов в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».