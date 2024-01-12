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Нападающий «Борнмута» Соланке — лучший игрок АПЛ в декабре

Нападающий «Борнмута» Соланке — лучший игрок АПЛ в декабре
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Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке стал лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам декабря.

Доминик выступает за «Борнмут» с 2019 года после перехода из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне форвард провёл за «вишен» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и одной результативной передачей. В шести матчах внутреннего первенства в декабре форвард забил шесть мячей. «Борнмут» после 19 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем матче чемпионата Англии «вишни» сыграют с «Ливерпулем» на домашней арене. Игра состоится 21 января.

В ноябре 2023 года игроком месяца в АПЛ был признан центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр.

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