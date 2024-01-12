Тренер «Челси» Почеттино высказался о будущем 39-летнего Тьяго Силвы в клубе

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, ведёт ли лондонский клуб переговоры о продлении контракта с 39-летним защитником Тьяго Силвой, чьё трудовое соглашение заканчивается в конце нынешнего сезона.

«На текущий момент мы не разговариваем с игроками на эту тему. Также не верю, что клуб этим занимается. Это момент для того, чтобы работать вместе и стараться добиваться результатов. Это отношения между игроком и клубом, которые пытаются решить, как будет лучше для них», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Силва выступает за «Челси» с лета 2020 года. За этот период бразильский игрок принял участие в 139 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и семью результативными передачами.