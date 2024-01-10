The Telegraph: Почеттино не грозит увольнение из «Челси», пока клуб борется за еврокубки

Маурисио Почеттино в ближайшее время не покинет пост главного тренера английского «Челси». Об этом сообщает издание The Telegraph.

По сведениям источника, в настоящее время лондонский клуб не рассматривает вариант с отставкой Почеттино. Команда готова доверять Маурисио, пока его подопечные претендуют на попадание в еврокубки по итогам чемпионата Англии. Отмечается, что руководство «синих» даже устроит попадание команды в Лигу конференций, что покажет прогресс столичных по сравнению с прошлым сезоном.

Напомним, после 20 туров чемпионата Англии по футболу «Челси» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. Подопечные Маурисио Почеттино набрали 28 очков. Отметим, что Почеттино является главным тренером лондонцев с июля 2023 года. Его действующее соглашение с клубом из Англии рассчитано до июня 2025 года.