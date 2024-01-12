Тренер молодежной команды «Локо» Хохлов: в клубе должна быть общая философия футбола

Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов рассказал о знакомстве с коллективом и о своём видении взаимодействия с основным составом.

«В рабочем режиме познакомились. Естественно, будет ещё более плотное общение, будем больше разговаривать индивидуально и со всей командой тоже. Поэтому на первых тренировках это всё только начало процесса.

Важнее в молодёжном футболе — результат или воспитание футболистов, которые дойдут до основной команды? Конечно, важно, чтобы игроки из молодёжной команды попадали в основную, усиливали её, сами прогрессировали и выходили на новый уровень футбола. Но без промежуточных побед, положительного результата, я считаю, что дух победителей невозможно воспитать. Поэтому всё должно быть в комплексе.

Я считаю, что в клубе в целом должна быть общая философия футбола. Не может быть такого, что кардинально разная модель игры в академии, молодёжной команде и основном составе. Всё-таки одна направленность должна присутствовать, тогда игрокам будет легче переходить из академии в молодёжный состав, из молодёжки в основу. То есть не будет такой ломки, где они играли по одной схеме с определёнными требованиями, а потом у них эти требования меняются», — приводит слова Хохлова официальный сайт «Локомотива».

Напомним, Дмитрий Хохлов возглавил молодёжную команду «Локомотива» в декабре 2023 года.