Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куликов и Рыбчинский не попали в состав «Локомотива» на первый сбор в ОАЭ

Куликов и Рыбчинский не попали в состав «Локомотива» на первый сбор в ОАЭ
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала список футболистов, которые отправятся с командой на первый тренировочный сбор. Напомним, железнодорожники начнут подготовку ко второй части сезона 13 января в ОАЭ.

Отметим, что полузащитники Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский не попали в состав команды на сбор. В клубе сообщили, что занимаются дальнейшим трудоустройством футболистов.

Вратари: Гильерме, Илья Лантратов, Даниил Худяков, Тимофей Митров.

Защитники: Лукас Фассон, Станислав Магкеев, Иван Кузьмичёв, Марио Митай, Максим Ненахов, Александр Сильянов, Егор Погостнов, Наир Тикнизян, Илья Самошников, Евгений Морозов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Вадим Раков, Михаил Щетинин, Станислав Топинка, Алексей Батраков, Артём Карпукас.

Нападающие: Артём Дзюба, Владислав Сарвели, Дмитрий Радиковский, Тимур Сулейманов.

Напомним, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.

Материалы по теме
Главный тренер «Локомотива» Галактионов поделился ожиданиями от зимних сборов команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android