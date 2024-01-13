Рахимов рассказал, в чём сложность работы с белорусским форвардом «Рубина» Лисаковичем

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о проблемах в работе с 25-летним нападающим сборной Беларуси Виталием Лисаковичем.

«Прямо сказал Лисаковичу: „С твоими качествами можно играть в любой лиге, но с твоим мышлением — нет. Не можем мы подчинить интересы команды твоим“. Это невозможно. Речь идёт о требованиях. Он может продолжать делать так, как он хочет. Ты поправляешь ошибки, а он может на них не реагировать», — рассказал Рахимов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее появилась информация о возможном переходе форварда казанского «Рубина» Виталия Лисаковича в калининградскую «Балтику». В текущем сезоне на счету нападающего пять матчей за команду Рашида Рахимова во всех турнирах и два результативных паса.