Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Кабутов: сборы у Рахимова тяжёлые, будем готовиться к сезону

Игрок «Рубина» Кабутов: сборы у Рахимова тяжёлые, будем готовиться к сезону
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов рассказал, как он прошёл медобследование, а также поделился мнением о предстоящих тренировочных сборах казанского клуба.

«Я нормально себя чувствую. Всё прошли — всё нормально, поэтому готовимся к сборам. Что касается планов на сборы, то будем готовиться к официальным играм.

На что претендует «Рубин» в этом сезоне и максимум мы увидим только в играх. Сейчас можно говорить что угодно. Мы уже были на сборах с Рахимовым. Сборы тяжёлые, поэтому будем готовиться», — передаёт слова Кабутова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее пресс-служба «Рубина» объявила, что первый сбор команды пройдёт с 15 по 26 января в турецком Белеке, где казанский клуб сыграет с сербским «Напредаком» (22.01) и с болгарской «Славией» (26.01).

Материалы по теме
Казанский «Рубин» объявил соперников на зимние сборы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android