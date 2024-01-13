Игрок «Рубина» Кабутов: сборы у Рахимова тяжёлые, будем готовиться к сезону

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов рассказал, как он прошёл медобследование, а также поделился мнением о предстоящих тренировочных сборах казанского клуба.

«Я нормально себя чувствую. Всё прошли — всё нормально, поэтому готовимся к сборам. Что касается планов на сборы, то будем готовиться к официальным играм.

На что претендует «Рубин» в этом сезоне и максимум мы увидим только в играх. Сейчас можно говорить что угодно. Мы уже были на сборах с Рахимовым. Сборы тяжёлые, поэтому будем готовиться», — передаёт слова Кабутова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее пресс-служба «Рубина» объявила, что первый сбор команды пройдёт с 15 по 26 января в турецком Белеке, где казанский клуб сыграет с сербским «Напредаком» (22.01) и с болгарской «Славией» (26.01).