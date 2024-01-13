Источник: Данил Круговой перейдёт в ЦСКА

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой близок к переходу в московский ЦСКА. Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, осталось уладить лишь некоторые формальности. Отмечается, что срок контракта футболиста с ЦСКА будет рассчитан на пять лет. Сообщается, что переговоры с игроком ведёт и московское «Динамо», но вариант с ЦСКА для Кругового является приоритетным. Летом 2024 года у игрока завершится действующее соглашение с «Зенитом». Договор планируется подписать таким образом, что Круговой перейдёт в ЦСКА, когда станет свободным агентом.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Круговой провёл 12 матчей и оформил одну голевую передачу. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.