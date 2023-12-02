Круговой: принципиальных команд нет, не стану говорить, что не буду где-то там играть

Защитник «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос, готов ли поиграть в Российской Премьер-Лиге за другие клубы.

«Принципиальных команд нет. Всё возможно. Не буду говорить, как делает уже половина, что никогда не буду где-то там играть. Зачем так заявлять? В жизни может произойти всё что угодно!

Не умерла надежда ещё поиграть в еврокубках? Говорят, вернёмся в 2032 году. Закончу ли к этому времени с футболом? Да куда мне! Я буду ещё до 40 лет играть», — приводит слова Кругового Sport24.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Круговой провёл 10 матчей и оформил одну голевую передачу. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.