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Норвежский тренер Сульшер отказался возглавить Швецию

Норвежский тренер Сульшер отказался возглавить Швецию
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Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннер Сульшер отказался возглавить сборную Швеции. Об этом сообщает Expressen.

По информации источника, представители скандинавской команды выходили на Сульшера с предложением, однако тот не захотел работать со Швецией. Отметим, 50-летний специалист — норвежец по национальности.

На данный момент Сульшер находится без работы. Помимо «Манчестер Юнайтед», норвежский специалист на протяжении карьеры возглавлял такие клубы, как «Мольде» и «Кардифф Сити».

Напомним, сборная Швеции не смогла пробиться на предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт в Германии летом этого года. Скандинавская команда не смогла выйти из группы, где сражалась с Бельгией, Австрией, Азербайджаном и Эстонией.

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