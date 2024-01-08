Форвард сборной Испании Ольмо назвал фаворитов Евро-2024

Нападающий «Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо порассуждал, кто из национальных команд способен победить на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года.

«Я думаю, что Испания всегда и во всём фаворит. Есть и другие очень хорошие команды, такие как Франция, хозяйка турнира Германия, действующий чемпион Италия, Англия. Однако нам нужно ориентироваться только на себя», — сказал Ольмо в интервью Marca.

Напомним, сборная Испании поборется за путёвку в плей-офф Евро-2024 в группе B. В квартете с «фурия роха» будут выступать команды Италии, Хорватии и Албании. На прошлом чемпионате Европы испанцы добрались до полуфинала, где в серии пенальти уступили будущему победителю турнира — сборной Италии.