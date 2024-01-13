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Червиченко призвал РФС вернуть лимит на легионеров после перехода Севикяна в «Ференцварош»

Червиченко призвал РФС вернуть лимит на легионеров после перехода Севикяна в «Ференцварош»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о решении полузащитника команды «Пари Нижний Новгород» Эдгара Севикяна перейти в венгерский «Ференцварош», призвав РФС вернуть жёсткий лимит на легионеров.

«Мне вообще пофиг на Севикяна, «Ференцварош» и этот переход. В очередной раз хочется заострить внимание на слабоумии наших администраторов от футбола. Чиновников, которые в принципе лимит на легионеров свели на ноль, поставив в неравное положение российских футболистов и, например, тех, кто имеет потенциальную возможность получить армянский паспорт.

Вас эти хитрожопые представители закавказских национальностей, которые формировались как футболисты и всё получали здесь, потом берут паспорта этих республик и едут за границу, что ставит наших футболистов россиян в ущербное положение, потому что они сейчас не могут этого сделать. Зато эти ребята получают игровое время и возможность потом уехать. Я бы вернул лимит в самом жёстком его виде, при котором не было возможности так маневрировать. Это в очередной раз говорит о том, какие у нас деятели сидят в руководстве РФС», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что Севикян пройдёт медицинское обследование в «Ференцвароше» в ближайшие дни.

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