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Червиченко: россиянам, которые ещё не стухли в «Зените», надо бежать оттуда, сломя голову

Червиченко: россиянам, которые ещё не стухли в «Зените», надо бежать оттуда, сломя голову
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы российских игроков в санкт-петербургском «Зените».

«Я считаю, что всем россиянам, которые не получают место в «Зените» — нужно бежать в рассыпную оттуда. Тот вектор, который сейчас задан в «Зените»: 11 бразильцев из 11 — ничего общего не имеет с перспективами россиян. Поэтому всем россиянам, которые ещё не стухли в «Зените», нужно бежать, сломя голову», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сине-бело-голубые первыми в истории Российской Премьер-Лиги достигли показателя в 11 игроков из одной зарубежной страны — Бразилии.

«Зенит» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 36 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 38 очков после аналогичного количества игр.

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