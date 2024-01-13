Хавбек «Милана» Крунич отдан в аренду «Фенербахче»

Полузащитник Раде Крунич официально перешёл в «Фенербахче» из «Милана». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Крунич стал игроком «Фенербахче» Фото: fenerbahce.org

По информации источника, турецкий клуб договорился с представителями «Милана» об аренде хавбека до конца нынешнего сезона. Клубы прописали в соглашении возможность выкупа боснийского футболиста.

Крунич выступал за «Милан» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В текущем сезоне полузащитник провёл за «россонери» 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8,5 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Милан» молодого итальянского полузащитника.