Иван Игнатьев покинул «Сочи»

«Сочи» и нападающий Иван Игнатьев расторгли контракт. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что трудовое соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

25-летний Иван Игнатьев перешёл в «Сочи» летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее нападающий выступал за московский «Локомотив». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл 12 матчей за «Сочи», в которых забил два мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету шесть матчей в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 11 очков за 18 матчей.