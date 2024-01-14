«Аполлон» — «Арис»: Кокорин в стартовом составе на матч кипрской лиги

Сегодня, 14 января, состоится матч 19-го тура кипрского Первого дивизиона, в котором встретятся лимасольские «Аполлон» и «Арис». Игра пройдёт на стадионе «Цирион» в Лимасале (Кипр). Встреча начнётся в 20:00 мск.

Стартовые составы:

«Арис»: Алвес, Кажу, Мукету-Муссунда, Сане, Урошевич, Гомис, Николич, Браун, Бенгтссон, Монтнор, Кокорин.

Фото: Пресс-служба «Ариса»

Напомним, за кипрский «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который появится на поле с первых минут.

На данный момент после 18 сыгранных матчей кипрского Первого дивизиона «Арис» располагается на шестом месте с 35 очками. «Аполлон» после такого же количества проведённых игр находится на седьмой строчке с 29 очками.