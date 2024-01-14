Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аполлон» — «Арис»: Кокорин в стартовом составе на матч кипрской лиги

«Аполлон» — «Арис»: Кокорин в стартовом составе на матч кипрской лиги
Комментарии

Сегодня, 14 января, состоится матч 19-го тура кипрского Первого дивизиона, в котором встретятся лимасольские «Аполлон» и «Арис». Игра пройдёт на стадионе «Цирион» в Лимасале (Кипр). Встреча начнётся в 20:00 мск.

Стартовые составы:

«Арис»: Алвес, Кажу, Мукету-Муссунда, Сане, Урошевич, Гомис, Николич, Браун, Бенгтссон, Монтнор, Кокорин.

Фото: Пресс-служба «Ариса»

Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 19-й тур
14 января 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Аполлон Л
Лимасол
Не начался
Арис
Лимасол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, за кипрский «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который появится на поле с первых минут.

На данный момент после 18 сыгранных матчей кипрского Первого дивизиона «Арис» располагается на шестом месте с 35 очками. «Аполлон» после такого же количества проведённых игр находится на седьмой строчке с 29 очками.

Турнирная таблица Первого дивизиона сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android