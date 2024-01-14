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Иржи Ярошик: ЦСКА не хватает стабильности и опыта — это влияет на результат

Иржи Ярошик: ЦСКА не хватает стабильности и опыта — это влияет на результат
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Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик высказался о результатах армейцев в первой части сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Мне трудно сказать, в каких усилениях нуждается ЦСКА. Я не знаю, какой там коллектив по опыту, не знаю средний возраст команды. Но я могу сказать, что у ЦСКА нет стабильности, и я говорю это не впервые. Команда может сыграть пару игр очень хорошо, а потом просто провалиться. Стабильности очень не хватает, где-то недостаточно опыта. Всё это вместе очень влияет на игру и результат», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 20 матчей.

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