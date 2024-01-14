Экс-игрок ЦСКА Ярошик: восьмое место для команды — большая неудача

Бывший футболист московского ЦСКА Иржи Ярошик высказался о месте команды в турнирной таблице МИР РПЛ.

«Провал ли восьмое место ЦСКА? Хороший вопрос. Думаю, после первой части сезона тренеры и руководство клуба провели аналитику и выявят плюсы и минусы. Конечно, минусов будет больше. Но, насколько я помню, в турнирной таблице РПЛ совсем небольшая разница между восьмым и третьим местом. С другой стороны, восьмое место для ЦСКА — большая неудача», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на восьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками. Ближайшие преследователи «быков»: «Зенит» (36) и «Динамо» (32).