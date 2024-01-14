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Египет — Мозамбик: Бук вывел мозамбикцев вперёд

Египет — Мозамбик: Бук вывел мозамбикцев вперёд
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Сегодня, 14 января, проходит матч 1-го тура группы B в Кубке африканских наций. Игра идёт на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. Матч в прямом эфире показывает Okko.

Кубок африканских наций . Группа B. 1-й тур
14 января 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Египет
Окончен
2 : 2
Мозамбик
1:0 Мохамед – 2'     1:1 Вити – 55'     1:2 Бук – 58'     2:2 Салах – 90+7'    

На второй минуте Мостафа Мохамед после передачи Мохамеда Салаха открыл счёт и вывел египтян вперёд. На 55-й минуте игрок сборной Мозамбика Вити после паса Домингуша Макандзы сделал счёт равным. На 58-й минуте Клесио Бук вывел сборную Мозамбика вперёд.

Вчера, 13 января, в группе А состоялся матч открытия Кубка африканских наций, в котором встретились Кот-д’Ивуар, являющийся страной-хозяйкой турнира, и Гвинея-Бисау. В этой встрече ивуарийская национальная команда одержала победу со счётом 2:0.

Данный турнир будет проходить с 13 января по 11 февраля. В Кубке африканских наций принимают участие 24 национальные команды. Действующим победителем этого турнира является Сенегал, который в финале КАН-2021 обыграл Египет в послематчевой серии пенальти (4:2).

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