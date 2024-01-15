Новичок «Зенита» Артур высказался о холодах в России

Новичок санкт-петербургского «Зенита», форвард Артур Гимарайнс высказался о холодах в России.

«Когда вышел из аэропорта, почувствовал, как холодно на улице. Постараюсь как можно скорее адаптироваться к новому для себя климату. Я вроде подготовился, надел всё самое теплое, что было, но в любом случае — всё в порядке, это часть нашей профессии. Надеюсь, быстро ко всему привыкну», — приводит слова Артура официальный сайт «Зенита».

Напомним, 8 января, «Зенит» объявил о трансфере Артура Гимарайнса за € 15 млн. В прошлом сезоне форвард защищал цвета «Палмейрас» и принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 13 голов и три результативные передачи.

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков.

«Зенит» затроллил «Фламенго» в социальной сети