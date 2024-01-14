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Артур: Клаудиньо рассказывал, что «Зенит» — это европейский гранд

Артур: Клаудиньо рассказывал, что «Зенит» — это европейский гранд
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Новичок санкт-петербургского «Зенита», нападающий Артур Гимарайнс ответил на вопрос, общался ли он с бразильским полузащитником сине-бело-голубых Клаудиньо перед принятием решения о переходе в санкт-петербургский клуб. Напомним, до «Зенита» Артур вместе с Клаудиньо выступал за «Ред Булл Брагантино».

«Общался ли с Клаудиньо, принимая решение о переходе? Что он рассказывал о «Зените»? Что это очень крутая команда, а Петербург — красивейший город. Что в клубе все очень хорошо относятся друг к другу, и это настоящий европейский гранд. Я помню выступления «Зенита» в Лиге чемпионов, смотрел его матчи, поэтому мои представления совпадали с его словами», — приводит слова Артура официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, 8 января «Зенит» объявил о трансфере Артура за € 15 млн. В прошедшем сезоне нападающий выступал за «Палмейрас» и принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура в € 10 млн.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв в РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице. Зимним чемпионом РПЛ стал «Краснодар», набравший 38 очков за 18 матчей.

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